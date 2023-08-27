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Луческу: Не розумію, де дискримінація в моїх словах про Бешикташ

Луческу прокоментував свої слова про африканських гравців Бешикташу
Сьогодні 15:10 202 0
Луческу: Не розумію, де дискримінація в моїх словах про Бешикташ
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - NTV Spor.

Головного тренера Динамо Мірчу Луческу неправильно зрозуміли у коментарі про африканських гравців Бешикташу.

Про це румун розповів порталу NTV Spor.

"Я ні в якому разі не недооцінював Бешикташ. Навпаки, я хотів сказати, що Бешикташ цього сезону зібрав хорошу команду з іноземців. Я зробив акцент на Африці, щоб похвалити селекцію Бешикташа. Я не розумію, де дискримінація в моїх словах. Я багато років працював з африканськими футболістами.

  Луческу: З такими помилками арбітрів ми є чемпіонами за скасованими голами

Мої слова про багатьох африканців в Бешикташі не були проявом негативу чи дискримінації. Бешикташ цього сезону оформив хороші трансфери та готовий боротися за чемпіонство в Туреччині.

  Луческу: Я провів у Бешикташі два незабутні роки

Коли я був тренером збірної Туреччини, то не міг знайти гравців у Бешикташі, Галатасараї та Фенербахче, щоб запросити їх до національної команди. А все тому, що в Туреччині більше дають шанс іноземним гравцям", - сказав Луческу.

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