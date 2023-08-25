Луческу: Ми грали не проти Бешикташа, а збірної Африки

Бешикташ здійснив хороші трансфери напередодні матчу плей-оф кваліфікації Ліги конференції з Динамо.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Це негативний результат, але з точки зору гри та здатності команди домінувати над суперником позитив є. Ми грали не проти Бешикташа, а збірної Африки - гамбійців, конголежців, ганців, ангольців.