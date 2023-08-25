Луческу: Ми грали не проти Бешикташа, а збірної Африки

Джерело - Digisport.ro.
Бешикташ здійснив хороші трансфери напередодні матчу плей-оф кваліфікації Ліги конференції з Динамо.
Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.
"Це негативний результат, але з точки зору гри та здатності команди домінувати над суперником позитив є. Ми грали не проти Бешикташа, а збірної Африки - гамбійців, конголежців, ганців, ангольців.
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Проти них важко грати 11 вихованцями клубу. Вони скористалися недосвідченістю наших гравців та забили голи. Бешикташ - хороша команда. Вони здійснили хороші трансфери", - сказав Луческу.
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