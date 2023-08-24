Луческу: Я провів у Бешикташі два незабутні роки

Для головного тренера Динамо Мірчі Луческу матч проти Бешикташа буде особливим.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Я провів тут два незабутні роки. Перший сезон був чудовим, все, що ми робили, викликало захоплення. Ми виграли чемпіонат, обіграли наших головних конкурентів за золото зі Стамбула і вдома, і на виїзді. Це була річниця століття клубу. Ми завершили чемпіонат. на першому місці з великим відривом, на честь цього було влаштовано грандіозне святкування.

Але другий рік роботи став повним розчаруванням. Ми лідирували у чемпіонаті з відривом у десять очок, і багато оглядачів говорили, що чемпіонат вже по суті завершено, він уже нецікавий, і треба з цим щось робити. З наступного туру хтось справді взявся за справу, щоб це змінити.

Ми програли з рахунком 0:3, завершуючи гру із шістьма польовими гравцями. Подібне траплялося і надалі, і зрештою ми програли боротьбу за чемпіонство, відставши в підсумку на два очки від чемпіона. Це було цілковите розчарування для всіх нас. Тобто перший рік був чудовим, а другий – ні.

Що мене ще тісно пов'язує з Бешикташем, це те, що я пожертвував частину моєї зарплати на будівництво нової арени. Таким чином я сприяв відродженню цього стадіону. У мене залишилися зв'язки та добрі спогади, пов'язані не тільки з Бешикташем, а й з Галатасараєм.

Можу також стверджувати, що турецькі вболівальники – особливі. Під час подорожей до Стамбула та інших турецьких міст вони підходять і тиснуть мені руку. У якийсь життєвий момент ти згадуєш лише позитивні моменти, а все інше забувається.

Також наголошуючи на особливостях турецьких уболівальників, можу згадати епізод, коли вони в матчі з німецьким Лейпцигом своїм свистом буквально змусили гравця гостей покинути поле - той просто не витримав цього галасу.

Говорячи про це, я хочу, щоб наші вболівальники завтра перекрикували місцевих фанів. Знаю, що буде близько тисячі фанатів Бешикташа, тож хочеться, щоб наша підтримка була гучнішою", - сказав Луческу.