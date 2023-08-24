Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу
Сьогодні 00:25 2171
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 07:50 9404
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 24 серпня
Сьогодні 07:09 902
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 00:07 25378
Брага переграла Панатінаїкос, Галатасарай вирвав перемогу в Молде: резульатти матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 582
Зеленський посмертно нагородив Дерюгіну державною відзнакою «Національна легенда України»
Вчора 23:36 1224
Кополовець став помічником депутата Закарпатської області
Вчора 22:01 414
Дніпро-1 в меншості вирвав нічию в Спартака Трнави у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 21:36 1165
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку
Вчора 21:02 4176
ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Ковпаком
Вчора 20:46 860
Прямі трансляції

Луческу: Я провів у Бешикташі два незабутні роки

Мірча Луческу прокоментував матч проти Бешикташа у кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 09:42 346 0
Луческу: Я провів у Бешикташі два незабутні роки
#Бешикташ, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - fcdynamo.com.

Для головного тренера Динамо Мірчі Луческу матч проти Бешикташа буде особливим.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Я провів тут два незабутні роки. Перший сезон був чудовим, все, що ми робили, викликало захоплення. Ми виграли чемпіонат, обіграли наших головних конкурентів за золото зі Стамбула і вдома, і на виїзді. Це була річниця століття клубу. Ми завершили чемпіонат. на першому місці з великим відривом, на честь цього було влаштовано грандіозне святкування.

Але другий рік роботи став повним розчаруванням. Ми лідирували у чемпіонаті з відривом у десять очок, і багато оглядачів говорили, що чемпіонат вже по суті завершено, він уже нецікавий, і треба з цим щось робити. З наступного туру хтось справді взявся за справу, щоб це змінити.

Ми програли з рахунком 0:3, завершуючи гру із шістьма польовими гравцями. Подібне траплялося і надалі, і зрештою ми програли боротьбу за чемпіонство, відставши в підсумку на два очки від чемпіона. Це було цілковите розчарування для всіх нас. Тобто перший рік був чудовим, а другий – ні.

Що мене ще тісно пов'язує з Бешикташем, це те, що я пожертвував частину моєї зарплати на будівництво нової арени. Таким чином я сприяв відродженню цього стадіону. У мене залишилися зв'язки та добрі спогади, пов'язані не тільки з Бешикташем, а й з Галатасараєм.

Можу також стверджувати, що турецькі вболівальники – особливі. Під час подорожей до Стамбула та інших турецьких міст вони підходять і тиснуть мені руку. У якийсь життєвий момент ти згадуєш лише позитивні моменти, а все інше забувається.

Також наголошуючи на особливостях турецьких уболівальників, можу згадати епізод, коли вони в матчі з німецьким Лейпцигом своїм свистом буквально змусили гравця гостей покинути поле - той просто не витримав цього галасу.

Говорячи про це, я хочу, щоб наші вболівальники завтра перекрикували місцевих фанів. Знаю, що буде близько тисячі фанатів Бешикташа, тож хочеться, щоб наша підтримка була гучнішою", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Бешикташем у жовтій формі на честь Дня Незалежності.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 25378
Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 4122
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку 4176
Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 2406
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 17784
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 9404
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7842 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11102 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14767 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33037
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 53275 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320620 7