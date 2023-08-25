Луческу: З такими помилками арбітрів ми є чемпіонами за скасованими голами

Арбітри допустилися результативних помилок у першому матчі плей-оф кваліфікації до Ліги конференцій між Динамо та Бешикташем.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Хтось скаже, що я чіпляюся за суддівство. Але з такими помилками ми є чемпіонами за скасованими голами. І з Бенфікою в позаминулому сезоні так само скасували… Провели ту лінію, відмотали хвилину гри для того, щоб розглянути якийсь там офсайд, якого насправді не було. У епізоді з пенальті, коли м’яч після удару з близької відстані змінив напрямок польоту і гравець Бешикташа головою поцілив у притиснуту руку Попова, судді також приймали рішення на користь нашого суперника.

Загалом гра була хорошою з нашого боку, якщо виключити ті помилки, які, на жаль, повторюються. Ось це найбільше засмучує мене. Про це я розповідаю, але вони все одно є… Хороша гра була як у нашому виконанні, так і в суперника, але ми домінували, мали хороші моменти для взяття воріт. Але в таких епізодах, як зі скасованим голом, тобі ніби підрізають крила, і дуже важко повернутися у гру. Ми це зробили, хлопці молодці, але результатом я незадоволений, як і нашими помилками", - відзначив Луческу.