ЛНЗ розглядає Кучера, Скрипника та Дулуба на посаду головного тренера

ЛНЗ розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Sport Arena.

Черкаську команду можуть очолити звільнений з Дніпра-1 Олександр Кучер, головний тренер Ворскли Віктор Скрипник та колишній коуч Львова Олег Дулуб.

Щодо Скрипника, то якщо він погодиться очолити ЛНЗ, то клубу з Черкас доведеться домовитися з Ворсклою про компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Нагадаємо, після звільнення Олександра Ковпака ЛНЗ оголосив, що в матчі з Металістом 1925 діями команди керуватиме Юрій Дудник.

У чотирьох стартових турах ЛНЗ набрав 3 очки та йде 13-м в турнірній таблиці.