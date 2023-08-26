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ЛНЗ розглядає Кучера, Скрипника та Дулуба на посаду головного тренера

ЛНЗ розглядає Кучера, Скрипника та Дулуба на посаду головного тренера
Сьогодні 11:10 184 0
ЛНЗ розглядає Кучера, Скрипника та Дулуба на посаду головного тренера
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник, #Олег Дулуб, #Олександр Кучер

Джерело - sportarena.com.

ЛНЗ розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Sport Arena.

Черкаську команду можуть очолити звільнений з Дніпра-1 Олександр Кучер, головний тренер Ворскли Віктор Скрипник та колишній коуч Львова Олег Дулуб.

Щодо Скрипника, то якщо він погодиться очолити ЛНЗ, то клубу з Черкас доведеться домовитися з Ворсклою про компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Нагадаємо, після звільнення Олександра Ковпака ЛНЗ оголосив, що в матчі з Металістом 1925 діями команди керуватиме Юрій Дудник.

У чотирьох стартових турах ЛНЗ набрав 3 очки та йде 13-м в турнірній таблиці.

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