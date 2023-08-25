Дудник - в.о. головного тренера ЛНЗ на матч з Металістом 1925

Визначився виконувач обов'язків ЛНЗ після звільнення Ковпака

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ призначив Юрія Дудника виконувачем обов'язків головного тренера команди на матч 5-го туру УПЛ проти Металіста 1925.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Асистентом 54-річного українця та тренером воротарів на цю гру став Андрій Дикань.

Матч відбудеться 26 серпня.

Хто тренуватиме команду після зустрічі з харківським клубом, не уточнюється.

Повідомлялося, що Дулуб близький до призначення головним тренером у ЛНЗ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!