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Дудник - в.о. головного тренера ЛНЗ на матч з Металістом 1925

Визначився виконувач обов'язків ЛНЗ після звільнення Ковпака
Сьогодні 19:22 248 0
Дудник - в.о. головного тренера ЛНЗ на матч з Металістом 1925
#ЛНЗ Черкаси

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ призначив Юрія Дудника виконувачем обов'язків головного тренера команди на матч 5-го туру УПЛ проти Металіста 1925.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Асистентом 54-річного українця та тренером воротарів на цю гру став Андрій Дикань.

Матч відбудеться 26 серпня.

Хто тренуватиме команду після зустрічі з харківським клубом, не уточнюється.

Повідомлялося, що Дулуб близький до призначення головним тренером у ЛНЗ.

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