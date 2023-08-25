Дудник - в.о. головного тренера ЛНЗ на матч з Металістом 1925

Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ призначив Юрія Дудника виконувачем обов'язків головного тренера команди на матч 5-го туру УПЛ проти Металіста 1925.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Асистентом 54-річного українця та тренером воротарів на цю гру став Андрій Дикань.
Матч відбудеться 26 серпня.
Хто тренуватиме команду після зустрічі з харківським клубом, не уточнюється.
Повідомлялося, що Дулуб близький до призначення головним тренером у ЛНЗ.
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