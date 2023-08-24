Сабо: Лалатович в Зорі довго не затримається

Головний тренер Зорі Ненад Лалатович не допрацює у луганській команді до кінця сезону.

Про це розповів екстренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"Я взагалі не розумію, чому призначили Лалатовича. В Україні є хороші молоді тренери, які добре працювали, але на них не звертають уваги. Це Юрій Скрипник та Дмитро Михайленко. Я їх тренував та можу сказати, що вони з характером і можуть поставити ігрову дисципліну.

Лалатович не вміє ставити гру в обороні, серб хоче грати у відкритий футбол, але у Зорі немає якісних гравців для атакувальної тактики. Йому буде важко, гадаю, Лалатович у Зорі довго не затримається. Він не такий великий тренер. Лалатович прийшов у Зорю, бо інші команди його просто не взяли", – сказав Сабо.