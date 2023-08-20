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Астон Вілла може підписати захисника Арсенала Тавареша

Особисті умови з 23-річним португальцем поки не обговорювалися
Сьогодні 19:59 180 0
Астон Вілла може підписати захисника Арсенала Тавареша
#Арсенал (Лондон), #Астон Вілла, #Нуну Тавареш

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла вивчає умови можливого трансферу захисника Арсенала Нуну Тавареша.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Особисті умови з 23-річним португальцем поки не обговорювалися, наразі діалог ведеться тільки між клубами.

Тавареш – альтернативний варіант на випадок зриву перемовин щодо трансферу Маркоса Акуньї з Севільї.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест має намір підписати захисника Арсенала Тавареша.

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