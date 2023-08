Астон Вілла може підписати захисника Арсенала Тавареша

Астон Вілла вивчає умови можливого трансферу захисника Арсенала Нуну Тавареша.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Особисті умови з 23-річним португальцем поки не обговорювалися, наразі діалог ведеться тільки між клубами.

Тавареш – альтернативний варіант на випадок зриву перемовин щодо трансферу Маркоса Акуньї з Севільї.

