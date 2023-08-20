Астон Вілла може підписати захисника Арсенала Тавареша

Джерело - Чемпіон.
Астон Вілла вивчає умови можливого трансферу захисника Арсенала Нуну Тавареша.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Особисті умови з 23-річним португальцем поки не обговорювалися, наразі діалог ведеться тільки між клубами.
Тавареш – альтернативний варіант на випадок зриву перемовин щодо трансферу Маркоса Акуньї з Севільї.
After deal collapsed with Forest, Aston Villa are exploring conditions of deal to sign Nuno Tavares from Arsenal 🟣🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023
Personal terms not discussed yet — as up to the clubs now.
Nuno, alternative option to Marcos Acuna deal with Sevilla for Villa. pic.twitter.com/NOw77kFJzP
Нагадаємо, Ноттінгем Форест має намір підписати захисника Арсенала Тавареша.
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