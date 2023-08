Лівий захисник Арсенала Нуну Тавареш може перейти в Ноттінгем Форест.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Ноттінгем зробив офіційну пропозицію щодо трансферу. Її розмір не уточнюється.

Переговори йдуть як між клубами, так і з самим гравцем.

EXCL: Nottingham Forest submit formal proposal to sign Arsenal left back Nuno Tavares on permanent deal 🚨🌳🇵🇹



Forest trying top signing as new fullback as negotiations are still ongoing also on player side.



Deal on. pic.twitter.com/nfmoScIMIe