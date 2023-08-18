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Збірна Італії отримала нового головного тренера

Лучано Спаллетті - новий головний тренер збірної Італії
Сьогодні 21:25 147 0
Збірна Італії отримала нового головного тренера
Фото - Getty Images
#Спаллетті

Джерело - figc.it.

Лучано Спаллетті призначений головним тренером збірної Італії.

Про це повідомляє FIGC.

Італійський фахівець розпочне роботу з 1 вересня цього року, а офіційна презентація відбудеться під час тренувальних зборів.

"Ми вітаємо Спаллетті. Національна команда потребувала великого тренера, і я дуже радий, що він прийняв технічне керівництво "адзуррі". Його ентузіазм і компетентність стануть основою для вирішення завдань, які чекають на Італію в найближчі місяці", - заявив президент FIGC Габріеле Гравіна.

За інформацією ЗМІ, 64-річний фахівець отримав трирічний контракт. За рік Спаллетті отримуватиме приблизно 3 млн євро плюс бонуси.

Нагадаємо, Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії і може очолити Саудівську Аравію.

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