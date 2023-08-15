Спаллетті узгодив контракт зі збірною Італії

Джерело - Чемпіон.
Італієць Лучано Спаллетті погодив умови особистого контракту зі збірною Італії.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
64-річний фахівець домовився про контракт на 3 роки. За рік Спаллетті отримуватиме приблизно 3 млн євро плюс бонуси.
Очікується, що незабаром про призначення Лучано Спаллетті оголосять офіційно.
Нагадаємо, Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії і може очолити Саудівську Аравію.
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