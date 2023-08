Манчіні очолить збірну Саудівської Аравії

58-річний італійський тренер Роберто Манчіні перебуває за крок від того, щоб очолити збірну Саудівської Аравії.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Переговори між сторонами перебувають на завершальній стадії. На завтра заплановано ще один раунд, під час якого саудівська сторона сподівається залагодити останні деталі, щодо яких угоди ще не досягнуто.

