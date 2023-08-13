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Манчіні очолить збірну Саудівської Аравії

Раніше тренер покинув збірну Італії
Сьогодні 18:56 120 0
Манчіні очолить збірну Саудівської Аравії
#Роберто Манчіні

Джерело - Чемпіон.

58-річний італійський тренер Роберто Манчіні перебуває за крок від того, щоб очолити збірну Саудівської Аравії.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Переговори між сторонами перебувають на завершальній стадії. На завтра заплановано ще один раунд, під час якого саудівська сторона сподівається залагодити останні деталі, щодо яких угоди ще не досягнуто.

Нагадаємо сьогодні Манчіні несподівано залишив посаду головного тренера збірної Італії. Він працював із командою з 2018 року.

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