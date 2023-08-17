ПСЖ віддав номер Неймара зірковому новачку

Усман Дембеле забрав номер Неймара

Джерело - Чемпіон.

Новачок ПСЖ Усман Дембеле отримав 10-й ігровий номер.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Останні 6 років цей номер належав Неймару, який перейшов у Аль-Хілаль. У Барселоні Дембеле носив номери 11 та 7.

Нагадаємо, Дембеле підписав 5-річний контракт. Сума трансферу склала 50 мільйонів євро, але іспанському клубу дісталося лише 25 мільйонів. За умовами договору, половина суми пішла Дембеле та його агенту.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе має намір перейти у Реал наступного року.