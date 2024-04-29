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Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко

Сьогодні 09:49 8355 3
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
#Михайло Фоменко

Джерело - Асоціація футболу Сумської області.

У віці 75 років пішов із життя колишній український футболіст і тренер Михайло Фоменко. 

Про це повідомила Асоціація футболу Сумської області. 

Упродовж переважної частини своєї ігрової кар’єри Михайло Іванович захищав кольори київського Динамо (з 1972 до 1978 роки), з яким виграв Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. Фоменко є вихованцем сумського Спартака, у складі якого й робив перші кроки на професійному рівні. До переходу в Динамо також провів сезон за луганську Зорю. 

Як тренер Фоменко попрацював з низкою українських клубів, зокрема київським Динамо (на чолі киян по разу виграв чемпіонат та Кубок України), Металістом, Таврією, запорізьким Металургом. Окрім того, очолював збірну Іраку та місцевий клуб Рашид, а також національну команду Гвінеї. 

Вершиною тренерської діяльності Михайла Фоменка стала робота у збірній України. Під його керівництвом "жовто-сині" були близькими до виходу на чемпіонат світу-2014 у Бразилії, але у плей-оф кваліфікації за сумою двох матчів поступилися Франції (2:3). 

Також Фоменко став першим тренером в історії збірної України,  на чолі з яким національна команда змогла подолати відбірковий турнір до чемпіонату Європи (до того грали лише на Євро-2012 як господарі турніру, не проходячи кваліфікацію). 

Влітку 2023 року стало відомо, що Михайло Іванович лікується від онкологічного захворювання. 

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