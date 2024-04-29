Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі

Джерело - Чемпіон.
Гравець національної збірної України з футболу та польського Ракува Владислав Кочергін вилаяв польських уболівальників, які підтримують московський ЦСКА, за що його вимагають вигнати з Польщі.
Фанати Відзева заважали відповідати на запитання Владиславу. Навіть спустили на нього шарф свого клуба. Влад не стримався та нецензурно вилаяв уболівальників, назвавши "йо*****ми фанатам".
Поляки накинулися на футболіста, закликавши його депортувати в "брудну" Україну.
Відео інциденту
Koczerhin dosadnie o kibicach Widzewa w wywiadzie na żywo pic.twitter.com/3LYgGyPbM5— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 27, 2024
Фанати Відзева підтримують російських окупантів. У лютому цього року під час дербі проти ЛКС вони вивісили на трибуні прапор з емблемою ЦСКА (Москва).
У межах 30-го туру польської Екстракляси Ракув переміг Відзев — 1:0, а єдиний гол забив саме Кочергін.
На рахунку Владислава 5 голів та 2 результативні передачі у 29 іграх поточного сезону за польський клуб в місцевій лізі. Українець перейшов до Ракува в березні 2022 року.
Футболіст за збірну України провів у 2021 році одну товариську гру.
Відео гола
KOCHERGIN! KAPITALNY GOL! Długo Raków przebijał się przez grający w osłabieniu Widzew, ale w końcu dopięli swego ⚽— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2024
📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/A7LJHzMVVa