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Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі

Сьогодні 11:33 436 0
Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі
Фото: ФК Ракув
#Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Гравець національної збірної України з футболу та польського Ракува Владислав Кочергін вилаяв польських уболівальників, які підтримують московський ЦСКА, за що його вимагають вигнати з Польщі.

Фанати Відзева заважали відповідати на запитання Владиславу. Навіть спустили на нього шарф свого клуба. Влад не стримався та нецензурно вилаяв уболівальників, назвавши "йо*****ми фанатам".

Поляки накинулися на футболіста, закликавши його депортувати в "брудну" Україну.

Відео інциденту

Фанати Відзева підтримують російських окупантів. У лютому цього року під час дербі проти ЛКС вони вивісили на трибуні прапор з емблемою ЦСКА (Москва).

У межах 30-го туру польської Екстракляси Ракув переміг Відзев — 1:0, а єдиний гол забив саме Кочергін.

На рахунку Владислава 5 голів та 2 результативні передачі у 29 іграх поточного сезону за польський клуб в місцевій лізі. Українець перейшов до Ракува в березні 2022 року.

Футболіст за збірну України провів у 2021 році одну товариську гру.

Відео гола

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