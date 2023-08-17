Мбаппе має намір перейти у Реал наступного року

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе хоче через рік перейти в Реал.

Про це заявив журналіст Еду Агірре.

"Мбаппе сказав своєму оточенню, що залишиться в ПСЖ цього року, але у 2024 році він хоче грати тільки за Мадрид", - сказав Агірре.