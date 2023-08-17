Мбаппе має намір перейти у Реал наступного року

Джерело - Чемпіон.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе хоче через рік перейти в Реал.
Про це заявив журналіст Еду Агірре.
"Мбаппе сказав своєму оточенню, що залишиться в ПСЖ цього року, але у 2024 році він хоче грати тільки за Мадрид", - сказав Агірре.
🚨EXCLUSIVA @EduAguirre7 🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2023
🔥"MBAPPÉ le ha dicho a su entorno que se queda este año en el PSG, pero que en 2024 solo quiere jugar en el MADRID". pic.twitter.com/2OJ8bcUIkE
Нагадаємо, відхід Неймара вплинув на рішення Мбаппе залишитися в ПСЖ.
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