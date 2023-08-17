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Мбаппе має намір перейти у Реал наступного року

Мбаппе проведе ще сезон у ПСЖ
Сьогодні 14:01 214 0
Мбаппе має намір перейти у Реал наступного року
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе хоче через рік перейти в Реал.

Про це заявив журналіст Еду Агірре.

"Мбаппе сказав своєму оточенню, що залишиться в ПСЖ цього року, але у 2024 році він хоче грати тільки за Мадрид", - сказав Агірре.

Нагадаємо, відхід Неймара вплинув на рішення Мбаппе залишитися в ПСЖ.

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