Неймар - гравець Аль-Хілаля

ПСЖ офіційно продав Неймара в Саудівську Аравію

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хілаль оголосив про підписання нападника ПСЖ Неймара.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про суму трансферу 31-річного бразильця з ПСЖ наразі невідомо. За неофіційною інформацією, вона склала майже 100 мільйонів євро.

Неймар отримав рекордний контракт у 300 мільйонів доларів на 2 роки без можливості продовження. Зарплата може зрости до 400 млн завдяки бонусам та комерційним угодам.

Нагадаємо, бразилець став гравцем ПСЖ влітку 2017 року за 222 млн євро, що й досі залишається рекордним трансфером в історії футболу. Неймар загалом відіграв за парижан 173 матчі, у яких забив 118 голів та віддав 70 асистів.

Разом з ПСЖ Неймар 5 разів став чемпіоном Франції, завоював 3 національні Кубки та 3 Суперкубки, а також Кубок французької ліги.