Головне
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Сьогодні 08:07 1767
Неймар - гравець Аль-Хілаля
Сьогодні 20:11 199
Епіцентр переграв Прикарпаття, Вікторія вибила Інгулець: результати матчів Кубка України
Сьогодні 19:39 596
Збірна Іспанії перемогла Швецію у півфіналі жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:09 482
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025
Сьогодні 09:40 450
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо
Сьогодні 09:24 3619 1
Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 594
Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Сьогодні 08:08 1432
Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:05 911
Маліновський зацікавив ще один клуб Серії А
Вчора 21:41 998
Прямі трансляції

Неймар - гравець Аль-Хілаля

ПСЖ офіційно продав Неймара в Саудівську Аравію
Сьогодні 20:11 199 0
Неймар - гравець Аль-Хілаля
Фото - Getty Images
#Аль-Хілаль, #Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хілаль оголосив про підписання нападника ПСЖ Неймара.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про суму трансферу 31-річного бразильця з ПСЖ наразі невідомо. За неофіційною інформацією, вона склала майже 100 мільйонів євро.

Неймар отримав рекордний контракт у 300 мільйонів доларів на 2 роки без можливості продовження. Зарплата може зрости до 400 млн завдяки бонусам та комерційним угодам.

Нагадаємо, бразилець став гравцем ПСЖ влітку 2017 року за 222 млн євро, що й досі залишається рекордним трансфером в історії футболу. Неймар загалом відіграв за парижан 173 матчі, у яких забив 118 голів та віддав 70 асистів.

Разом з ПСЖ Неймар 5 разів став чемпіоном Франції, завоював 3 національні Кубки та 3 Суперкубки, а також Кубок французької ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 36908 1
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open 7113
Стівенсон назвав основну причину відмови Ломаченка від бою Стівенсон назвав основну причину відмови Ломаченка від бою 3373 1
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту 14116
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 14263
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо 3619 1
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 319958 7
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20924 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22429 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7789 2
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54164
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269347