Неймар - гравець Аль-Хілаля

Аль-Хілаль оголосив про підписання нападника ПСЖ Неймара.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про суму трансферу 31-річного бразильця з ПСЖ наразі невідомо. За неофіційною інформацією, вона склала майже 100 мільйонів євро.

Неймар отримав рекордний контракт у 300 мільйонів доларів на 2 роки без можливості продовження. Зарплата може зрости до 400 млн завдяки бонусам та комерційним угодам.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

