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Луческу закликав румунських уболівальників підтримати Динамо

Мірча Луческу прокоментував матч проти Аріса
Сьогодні 17:41 199 0
Луческу закликав румунських уболівальників підтримати Динамо
#Аріс, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - fanatik.ro.

Головний тренер Диномо Мірча Луческу звернувся до румунських уболівальників із закликом прийти на стадіон Джулешті, де відбудеться матч-відповідь проти Аріса у 3-у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Ми гратиме на стадіоні Джулешті. Динамо проведе перший офіційний матч на території Румунії. Поєдинок буде складним. Нам доведеться знову грати проти "команди іноземців", а не проти греків, тому що в Арісі лише легіонери. А наша команда складена з футболістів, вихованих в Україні, в українських футбольних академіях.

Буде складно. І тому нам дуже потрібна підтримка трибун. Сподіваюся, уболівальників Рапіда, на чиєму стадіоні ми граємо, буде якомога більше. Коли я в контексті майбутнього матчу говорю про наших уболівальників, то маю на увазі не тільки українців, і навіть не тільки вболівальників Рапіда", а всіх любителів футболу в Румунії. Сподіваюся, це буде приємний і успішний вечір. Але нам потрібна підтримка", - сказав Луческу.

Поєдинок-відповідь між Динамо та Арісом відбудеться 17 серпня і розпочнеться о 20:00. Перша гра завершилася поразкою біло-синіх - 0:1.

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