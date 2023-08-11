Аріс - Динамо 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо програло Арісу в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Ліга конференцій
Кваліфікація, 3-й раунд
10 серпня, 1-й матч
Гол: 1:0 - 69 Пальма (пен)
Склади команд:
Аріс: Хуліан, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 82), Жан Жюль, Джурасек (Рупп, 58), Морон, Пальма (Матарріта, 76), Моберг-Карлссон (Менендес, 58)
Запас: Хутесіотіс, Христодулопулос, Самора, Панагідіс
Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелєв, 81), Кабаєв (Волошин, 82), Буяльський, Ярмоленко, Беніто
Запас: Нещерет, Вівчаренко, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар
Попередження: Тимчик 3, Шапаренко 16, Жуль 38, Монтоя 51, Фабіано 54, Менендес 65, Феррарі 90+1
Напередодні Дніпро-1 у більшості поступився Славії.
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