Головне
Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:23 1015
Збірна Іспанії здолала Нідерланди в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 07:03 509
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Сьогодні 05:22 1407
Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1793 1
Бенфіка оголосила про трансфер Трубіна
Вчора 20:21 834
Ястремська вийшла у півфінал турніру у Польщі
Вчора 15:42 689 1
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Вчора 15:31 1883
Куртуа вибув на тривалий термін
Вчора 15:31 1344
Бенфіка завершила трансфер Трубіна
Вчора 14:12 1462
Баварія узгодила трансфер Кейна
Вчора 12:42 861
Прямі трансляції

Аріс - Динамо 1:0: огляд матчу

Огляд матчу Аріс - Динамо
Сьогодні 08:10 732 0
Аріс - Динамо 1:0: огляд матчу
#Аріс, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо програло Арісу в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій
Кваліфікація, 3-й раунд
10 серпня, 1-й матч

Аріс - Динамо Київ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Пальма (пен)

Склади команд:

Аріс: Хуліан, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 82), Жан Жюль, Джурасек (Рупп, 58), Морон, Пальма (Матарріта, 76), Моберг-Карлссон (Менендес, 58)

Запас: Хутесіотіс, Христодулопулос, Самора, Панагідіс

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелєв, 81), Кабаєв (Волошин, 82), Буяльський, Ярмоленко, Беніто

Запас: Нещерет, Вівчаренко, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар

Попередження: Тимчик 3, Шапаренко 16, Жуль 38, Монтоя 51, Фабіано 54, Менендес 65, Феррарі 90+1

Напередодні Дніпро-1 у більшості поступився Славії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи 1793 1
Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1805 1
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2157
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 30800
Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій 8678
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 1883
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25449
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6896
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269052
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 116022
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39185 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39007 1