Аль-Хілаль зробив пропозицію Неймару

Аль-Хілаль зробив пропозицію форварду ПСЖ та збірної Бразилії Неймару.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Бразилець "спокусився" такою можливістю. Наразі ведуться перемовини для досягнення повної згоди.

Також триває робота щодо розриву контракту з паризьким клубом.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.



Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n