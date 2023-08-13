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Аль-Хілаль зробив пропозицію Неймару

Бразилець "спокусився" такою можливістю
Сьогодні 09:59 297 0
Аль-Хілаль зробив пропозицію Неймару
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хілаль зробив пропозицію форварду ПСЖ та збірної Бразилії Неймару.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Бразилець "спокусився" такою можливістю. Наразі ведуться перемовини для досягнення повної згоди.

Також триває робота щодо розриву контракту з паризьким клубом.

Раніше повідомлялося, що Барселона погодила підписання Неймара.

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