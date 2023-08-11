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Неймар погодив контракт з Барселоною

Зарплата футболіста складатиме 13 мільйонів євро за сезон
Сьогодні 18:17 158 0
Неймар погодив контракт з Барселоною
Фото: Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар досяг з Барселоною повної домовленості щодо повернення.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Контракт з 31-річним бразильцем буде підписаний за схемою 2+1.

Зарплата футболіста складатиме 13 мільйонів євро за сезон.

Для завершення трансферу потрібно, щоб Неймар припинив співпрацю з ПСЖ, а Барселона розірвала контракти з кількома футболістами.

Обидві сторони з оптимізмом дивляться на такий перехід.

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