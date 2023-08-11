Неймар погодив контракт з Барселоною

Форвард ПСЖ Неймар досяг з Барселоною повної домовленості щодо повернення.
Про це повідомляє El Chiringuito.
Контракт з 31-річним бразильцем буде підписаний за схемою 2+1.
Зарплата футболіста складатиме 13 мільйонів євро за сезон.
Для завершення трансферу потрібно, щоб Неймар припинив співпрацю з ПСЖ, а Барселона розірвала контракти з кількома футболістами.
Обидві сторони з оптимізмом дивляться на такий перехід.
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