Неймар погодив контракт з Барселоною

Зарплата футболіста складатиме 13 мільйонів євро за сезон

Форвард ПСЖ Неймар досяг з Барселоною повної домовленості щодо повернення.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Контракт з 31-річним бразильцем буде підписаний за схемою 2+1.

Зарплата футболіста складатиме 13 мільйонів євро за сезон.

Для завершення трансферу потрібно, щоб Неймар припинив співпрацю з ПСЖ, а Барселона розірвала контракти з кількома футболістами.

Обидві сторони з оптимізмом дивляться на такий перехід.

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