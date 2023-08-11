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Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки від Аріса

Мірча Луческу прокоментував поразку від Аріса
Сьогодні 13:37 418 0
Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки від Аріса
#Аріс, #Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Андрій Ярмоленко

Джерело - fcdynamo.com.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу звинуватив Андрія Ярмоленка у помилках після поразки від Аріса у Лізі конференцій.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Суперники мали нагоди, щоб відзначитися ще двічі. У першому таймі їх не було, а ось у другому було достатньо. В основному, через лівий фланг, де Ярмоленко не йшов за Феррарі, той робив багато дуже небезпечних проходів, і після цього суперник міг забити. Але до цього призводили наші помилки", - сказав Луческу.

Раніше Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій.

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