Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки від Аріса

Головний тренер Динамо Мірча Луческу звинуватив Андрія Ярмоленка у помилках після поразки від Аріса у Лізі конференцій.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Суперники мали нагоди, щоб відзначитися ще двічі. У першому таймі їх не було, а ось у другому було достатньо. В основному, через лівий фланг, де Ярмоленко не йшов за Феррарі, той робив багато дуже небезпечних проходів, і після цього суперник міг забити. Але до цього призводили наші помилки", - сказав Луческу.