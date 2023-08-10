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Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій

Єдиний гол був забитий з пенальті
Вчора 23:23 377 0
Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій
#Аріс, #Динамо Київ, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Динамо програло Арісу в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24 років.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий з пенальті.

Ліга конференцій
Кваліфікація, 3-й раунд
10 серпня, 1-й матч

Аріс - Динамо Київ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Пальма (пен)

Склади команд:

Аріс: Хуліан, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 82), Жан Жюль, Джурасек (Рупп, 58), Морон, Пальма (Матарріта, 76), Моберг-Карлссон (Менендес, 58)

Запас: Хутесіотіс, Христодулопулос, Самора, Панагідіс

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелєв, 81), Кабаєв (Волошин, 82), Буяльський, Ярмоленко, Беніто

Запас: Нещерет, Вівчаренко, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар

Попередження: Тимчик 3, Шапаренко 16, Жуль 38, Монтоя 51, Фабіано 54, Менендес 65, Феррарі 90+1

Напередодні Дніпро-1 у більшості поступився Славії.

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