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Тренер Славії: Ми сильно пресингували суперника і грали так, як хотіли

Індржих Трпішовскі прокоментував перемогу над Дніпром-1
Сьогодні 11:30 151 0
Тренер Славії: Ми сильно пресингували суперника і грали так, як хотіли
#СК Дніпро-1, #Славія

Джерело - sport.ua.

Славія покращила якість своєї гри після першого забитого голу у ворота СК Дніпро-1.

Про це розповів головний тренер чеського клубу Індржих Трпішовскі.

"Я думаю, що, загалом, ми добре виступили як командою, так і індивідуально на всіх етапах гри. Ми увійшли в неї трохи обережно, Дніпро добре тримав м'яч на початку, нам не вдавалося вийти до них перші п'ять-шість хвилин. Але після першого голу наша гра сильно покращилася. Ми сильно пресингували суперника і грали так, як хотіли. Декорації були чудові, оплески були чудові, гра гравців теж була чудовою. Вона навіть посилилася під час матчу.

Після другого голу ми ще більше повірили в себе і загрожували іншими ситуаціями, які могли закінчитися великою кількістю голів. На жаль, ми ускладнили все червоною карткою, коли втратили одного гравця. Благо ми грали так само, як і раніше, і не підпускали суперника до небезпечних ситуацій. Нам навіть вдалося додати третій гол, але вилучення - це ганьба. Ми дуже добре грали на тому етапі й могли виграти набагато більше. Коли ми залишилися вдесятьох, то дали супернику можливість тримати м'яч. Ми вже не змогли створювати такого сильного пресингу, але хлопці відмінно попрацювали. Ми нічого не проґавили від Дніпра і створили хорошу позицію перед матчем-відповіддю", – розповів Трпішовскі.

Нагадаємо, Дніпро-1 у більшості поступився Славії.

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