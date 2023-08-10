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Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 21:55 835 1
Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи
Фото: Getty Images
#БАТЕ, #ГІК, #Карабах, #Ліга Європи, #СК Дніпро-1, #Славія, #Шериф, #Жальгіріс, #Хекен

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Дніпро-1 розгромно програв Славії з рахунком 3:0.

Ліга Європи УЄФА
Кваліфікація, 1-раунд
10 серпня

Жальгіріс - Хекен 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - Хрстич, 0:2 - 48 Христич, 0:3 - 70 Рюгорд, 1:3 - 85 Хнід

Карабах - ГІК 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Андраде, 1:1 - 77 Олусанья, 2:1 - 85 Жуніньо

Славія Прага - Дніпро-1 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Шранц, 2:0 - 37 Шранц, 3:0 - 81 Валлем

Вилучення: Огбу 58

Славія: Коларж, Масопуст, Голеш, Огбу, Провод, Зафейріс (Юрасек, 90), Оскар, Шранц, Лінгр (Шевчік, 81), Юречка (Валлем, 80), Ван Бюрен (Читіл, 80).

Запасні: Мандоус, Сиротник, Усу, Тіджані, Боржил, Влчек, Томич, Пуділ.

Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Адамюк (Білл, 81), Сваток (Пасіч, 46), Третьяков (Лєднєв, 12), Бабенко (Піхальонок, 61), Бланко, Рубчинський, Гуцуляк, Філіппов (Ківінда, 81).

Запасні: Валеф, Пуріта, Горін, Горбунов, Когут, Каплієнко.

Шериф - БАТЕ 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Анкейе, 2:0 - 32 Бадоло, 3:0 - 46 Анкейе, 3:1 - 50 Бане, 4:1 - 90+3 Янсане, 5:1 - 90+8 Янсане

Сьогодні відбудеться ще 2 матчі у Лізі Європи:

22:00 Зріньскі - Брейдаблік

22:00 Олімпіакос Пірей - Генк 

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