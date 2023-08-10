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Яремчук - у запасі Брюгге на матч з Акюрейрі в Лізі конференцій

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом
Сьогодні 19:50 204 0
Яремчук - у запасі Брюгге на матч з Акюрейрі в Лізі конференцій
Фото: Getty Images
#Брюгге, #Ліга конференцій, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Форвард Брюгге Роман Яремчук розпочне матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти ісландського Акюрейрі з лави для запасних.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Український нападник не потрапив у стартовий склад команди.

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, гравці Дніпра-1 та Славії вийдуть на матч у футболках на підтримку України.

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