Яремчук - у запасі Брюгге на матч з Акюрейрі в Лізі конференцій

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Форвард Брюгге Роман Яремчук розпочне матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти ісландського Акюрейрі з лави для запасних.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Український нападник не потрапив у стартовий склад команди.

Your 11 warriors. ⚔️ #CLUKAA — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 10, 2023

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, гравці Дніпра-1 та Славії вийдуть на матч у футболках на підтримку України.

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