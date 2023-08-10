Яремчук - у запасі Брюгге на матч з Акюрейрі в Лізі конференцій

Джерело - Чемпіон.
Форвард Брюгге Роман Яремчук розпочне матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти ісландського Акюрейрі з лави для запасних.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Український нападник не потрапив у стартовий склад команди.
Your 11 warriors. ⚔️ #CLUKAA— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 10, 2023
Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, гравці Дніпра-1 та Славії вийдуть на матч у футболках на підтримку України.
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