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Гравці Дніпра-1 та Славії вийдуть на матч у футболках на підтримку України

Гравці Дніпра-1 та Славії одягнуть футболки Stand with Ukraine
Сьогодні 15:14 285 0
Гравці Дніпра-1 та Славії вийдуть на матч у футболках на підтримку України
#СК Дніпро-1, #Славія

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Перед початком матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи між Славією і Дніпром-1 відбудеться акція на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

 Гравці обох команд вийдуть у спеціально виготовлених футболках з написом Stand with Ukraine, а потім ще й розгорнуть баннер з таким же реченням. Ця акція була затверджена на ранковій нараді офіційних осіб та представників команд.

Також узгодили кольори форми, в яких зіграють суперники. Дніпро-1 вийде у синій формі (воротар – у зеленому), "Славія" зіграє у червоній (воротар – у жовтому).

Початок матчу о 20:00.

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