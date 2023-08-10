Гравці Дніпра-1 та Славії вийдуть на матч у футболках на підтримку України

Гравці Дніпра-1 та Славії одягнуть футболки Stand with Ukraine

Перед початком матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи між Славією і Дніпром-1 відбудеться акція на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Гравці обох команд вийдуть у спеціально виготовлених футболках з написом Stand with Ukraine, а потім ще й розгорнуть баннер з таким же реченням. Ця акція була затверджена на ранковій нараді офіційних осіб та представників команд.

Також узгодили кольори форми, в яких зіграють суперники. Дніпро-1 вийде у синій формі (воротар – у зеленому), "Славія" зіграє у червоній (воротар – у жовтому).

Початок матчу о 20:00.