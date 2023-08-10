Гравці Дніпра-1 та Славії вийдуть на матч у футболках на підтримку України

Джерело - scdnipro1.com.ua.
Перед початком матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи між Славією і Дніпром-1 відбудеться акція на підтримку України.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
Гравці обох команд вийдуть у спеціально виготовлених футболках з написом Stand with Ukraine, а потім ще й розгорнуть баннер з таким же реченням. Ця акція була затверджена на ранковій нараді офіційних осіб та представників команд.
Також узгодили кольори форми, в яких зіграють суперники. Дніпро-1 вийде у синій формі (воротар – у зеленому), "Славія" зіграє у червоній (воротар – у жовтому).
Початок матчу о 20:00.