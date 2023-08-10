Челсі призупинив з Ювентусом переговори щодо Влаховича

Челсі незадоволений умовами трансферу

Джерело - Чемпіон.

Челсі призупинив переговори з Ювентусом щодо трансферу форварда Душана Влаховича.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Туринці все ще наполягають на обміні свого гравця на Ромелу Лукаку із доплатою у розмірі 40 мільйонів євро. "Синіх" не влаштували ці умови.

У цю паузу лондонці хочуть розглянути різні варіанти укладання угоди. Своєю чергою Лукаку вже погодив із Ювентусом контракт на три роки.

Минулого сезону Влахович провів 27 матчів у Серії А, забивши 10 голів і віддавши 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче продати Лукаку в клуб з Саудівської Аравії.