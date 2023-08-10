Челсі призупинив з Ювентусом переговори щодо Влаховича

Джерело - Чемпіон.
Челсі призупинив переговори з Ювентусом щодо трансферу форварда Душана Влаховича.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Туринці все ще наполягають на обміні свого гравця на Ромелу Лукаку із доплатою у розмірі 40 мільйонів євро. "Синіх" не влаштували ці умови.
У цю паузу лондонці хочуть розглянути різні варіанти укладання угоди. Своєю чергою Лукаку вже погодив із Ювентусом контракт на три роки.
Минулого сезону Влахович провів 27 матчів у Серії А, забивши 10 голів і віддавши 2 асисти.
Раніше повідомлялося, що Челсі хоче продати Лукаку в клуб з Саудівської Аравії.