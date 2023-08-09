Челсі хоче продати Лукаку в клуб з Саудівської Аравії

Челсі не хоче обмінювати Лукаку на Влаховича

Джерело - Sky Sport Italia.

Челсі не планує обмінюватися з Ювентусом нападниками.

Про це повідомляє Sky Sports Italia.

Переговорні позиції клубів щодо обміну Ромелу Лукаку на Душана Влаховича суттєво різняться - лондонці не хочуть доплачувати за серба більш ніж 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Челсі розраховує на те, що зможе отримати за Лукаку набагато більше грошей завдяки продажу бельгійця в Саудівську Аравію.

Можливість трансферу в один із саудівських клубів зберігається навіть після європейського дедлайну, оскільки трансферне вікно в Аравії відкрите до 6 вересня.

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