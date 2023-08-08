Стали відомі терміни відновлення Рибалки

Гравець пропустить наступні ігри

Півзахисник ЛНЗ Сергій Рибалка зазнав ушкодження у стартовому матчі нового сезону УПЛ проти Чорноморця і змушений був просити заміну.

За інформацією Sport.ua, травма виявилась значно серйознішою, ніж здавалось спочатку.

Рибалка вже пропустив поєдинок 2-го туру з Минаєм і точно не зможе допомогти у протистоянні з Кривбасом, що відбудеться 13 серпня. За інформацією джерела, медперсонал ЛНЗ докладає зусиль, аби Рибалка повернувся у стрій до матчу 4-го туру з Поліссям.

Раніше ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ.