ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ

Історична перемога ЛНЗ в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру УПЛ Минай вдома поступився ЛНЗ.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Для ЛНЗ - це перша перемога в рамках УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 04 серпня

Минай - ЛНЗ Черкаси 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Бойко, 0:2 - 54 Прядун, 0:3 - 79 Бойко

Попередження: Булеза, 53 – Муравський, 16, Прядун, 48, Пеньков, 81

Минай: Ольховий – Булеза (Ременяк, 57), Нємчанінов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинський, 56) – Твердохліб, Ралюченко, Вітенчук, Одарюк (Голуб, 69) – Вишневський (Гечев, 46).

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Муравський (Насонов, 85), Лопирьонок, Стасюк – Хамелюк – Савін (Пасіч, 61), Тищенко (Олійник, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумець, 71) – Прядун (Нич, 62).

Раніше Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ.