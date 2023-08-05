ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 2-го туру УПЛ Минай вдома поступився ЛНЗ.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Для ЛНЗ - це перша перемога в рамках УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 04 серпня
Минай - ЛНЗ Черкаси 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Бойко, 0:2 - 54 Прядун, 0:3 - 79 Бойко
Попередження: Булеза, 53 – Муравський, 16, Прядун, 48, Пеньков, 81
Минай: Ольховий – Булеза (Ременяк, 57), Нємчанінов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинський, 56) – Твердохліб, Ралюченко, Вітенчук, Одарюк (Голуб, 69) – Вишневський (Гечев, 46).
ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Муравський (Насонов, 85), Лопирьонок, Стасюк – Хамелюк – Савін (Пасіч, 61), Тищенко (Олійник, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумець, 71) – Прядун (Нич, 62).
Раніше Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ.