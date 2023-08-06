Джерело - Чемпіон.
У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги Зоря зазнала поразки від Кривбасу.
Голи: 1:0 - 4 Антюх (пен), 1:1 - 42 Луньов (пен), 1:2 - 57 Приходько, 1:3 - 90+5 Дебелко
Зоря: Сапутін, Батагов, Снурніцин (Гулько, 59), Вантух, Кірюханцев, Дришлюк (Нагнойний, 68), Мишньов, Волошин (Тлумак, 83), Антюх (Бугай, 59), Аліференко (Мичин, 59)
Кривбас: Кліщук, Понєдельник, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Ілич (Татарков, 58), Бізімана (Приходько, 46), Задерака, Луньов (Дебілко, 86), Хомченовський, Кожушко (Вакулко, 77)
Незабитий пенальті: Хомченовський (89, перекладина)
Попередження: Вантух, Антюх, Гулько, Бугай – Задерака, Бізімана, Кожушко, Татарков
Вилучення: Гулько (72, друга жовта)
Раніше СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Полісся у 2 турі УПЛ.