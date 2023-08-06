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Зоря - Кривбас 1:3: огляд матчу

У матчі було призначено три пенальті
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Зоря - Кривбас 1:3: огляд матчу
#Зоря, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги Зоря зазнала поразки від Кривбасу. 

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 6 серпня

Зоря - Кривбас 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Антюх (пен), 1:1 - 42 Луньов (пен), 1:2 - 57 Приходько, 1:3 - 90+5 Дебелко

Зоря: Сапутін, Батагов, Снурніцин (Гулько, 59), Вантух, Кірюханцев, Дришлюк (Нагнойний, 68), Мишньов, Волошин (Тлумак, 83), Антюх (Бугай, 59), Аліференко (Мичин, 59)

Кривбас: Кліщук, Понєдельник, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Ілич (Татарков, 58), Бізімана (Приходько, 46), Задерака, Луньов (Дебілко, 86), Хомченовський, Кожушко (Вакулко, 77)

Незабитий пенальті: Хомченовський (89, перекладина)

Попередження: Вантух, Антюх, Гулько, Бугай – Задерака, Бізімана, Кожушко, Татарков

Вилучення: Гулько (72, друга жовта)

Раніше СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Полісся у 2 турі УПЛ.

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