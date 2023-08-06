Зоря програла Кривбасу у 2 турі УПЛ

У матчі було призначено три пенальті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги Зоря зазнала поразки від Кривбасу.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Кривбасу. На старті зустрічі Антюх реалізував пенальті і вивів Зорю. Перед перервою вже було призначено пенальті у ворота Зорі - його реалізував Луньов. У другому таймі Приходько та Дебелко забили голи у ворота Зорі. Наприкінці матчу Хомченовський не реалізував пенальті.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 6 серпня

Зоря - Кривбас 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Антюх (пен), 1:1 - 42 Луньов (пен), 1:2 - 57 Приходько, 1:3 - 90+5 Дебелко

Зоря: Сапутін, Батагов, Снурніцин (Гулько, 59), Вантух, Кірюханцев, Дришлюк (Нагнойний, 68), Мишньов, Волошин (Тлумак, 83), Антюх (Бугай, 59), Аліференко (Мичин, 59)

Кривбас: Кліщук, Понєдельник, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Ілич (Татарков, 58), Бізімана (Приходько, 46), Задерака, Луньов (Дебілко, 86), Хомченовський, Кожушко (Вакулко, 77)

Незабитий пенальті: Хомченовський (89, перекладина)

Попередження: Вантух, Антюх, Гулько, Бугай – Задерака, Бізімана, Кожушко, Татарков

Вилучення: Гулько (72, друга жовта)

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