Гвардіол близький до трансферу в Манчестер Сіті

"Містяни" заплатять за хорвата 90 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Захисник Йошко Гвардіол вже підписав контракт з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Містяни" заплатять за хорвата близько 90 мільйонів євро.

Гвардіол підпише довгостроковий контракт з клубом.

Understand Joško Gvardiol just signed the contract as new Manchester City player after medical completed.



Done and sealed 🔵🇭🇷 #MCFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023

Напередодні захисник Лейпцига пройшов медогляд.

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