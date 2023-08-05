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Гвардіол близький до трансферу в Манчестер Сіті

"Містяни" заплатять за хорвата 90 мільйонів євро
Сьогодні 09:01 235 0
Гвардіол близький до трансферу в Манчестер Сіті
Фото: Getty Images
#Манчестер Сіті, #Йошко Гвардіол

Джерело - Чемпіон.

Захисник Йошко Гвардіол вже підписав контракт з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Містяни" заплатять за хорвата близько 90 мільйонів євро.

Гвардіол підпише довгостроковий контракт з клубом.

Напередодні захисник Лейпцига пройшов медогляд.

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