Гвардіол близький до трансферу в Манчестер Сіті

Захисник Йошко Гвардіол вже підписав контракт з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Містяни" заплатять за хорвата близько 90 мільйонів євро.

Гвардіол підпише довгостроковий контракт з клубом.

Understand Joško Gvardiol just signed the contract as new Manchester City player after medical completed.



Done and sealed 🔵🇭🇷 #MCFC