Гвардіол близький до трансферу в Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Захисник Йошко Гвардіол вже підписав контракт з Манчестер Сіті.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Містяни" заплатять за хорвата близько 90 мільйонів євро.
Гвардіол підпише довгостроковий контракт з клубом.
Understand Joško Gvardiol just signed the contract as new Manchester City player after medical completed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023
Done and sealed 🔵🇭🇷 #MCFC
Напередодні захисник Лейпцига пройшов медогляд.
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