Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол прибув у Манчестер для проходження медогляду в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сьогодні вранці хорват здійснить усі необхідні медичні процедури, після чого підпише довгостроковий контракт з новим клубом.

Клуби підписали всі документи щодо трансферу ще тиждень тому.

