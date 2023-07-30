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Габб'ядіні перейшов в Аль-Наср з ОАЕ

Перехід відбувся на правах вільного агента.
Сьогодні 14:10 180 0
Габб'ядіні перейшов в Аль-Наср з ОАЕ
Фото: AFP
#Габб'ядіні

Джерело - Чемпіон.

Італійський форвард Маноло Габб'ядіні став гравцем дубайського Аль-Насра.

Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Термін угоди з нападником не розголошується.

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