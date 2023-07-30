Габб'ядіні перейшов в Аль-Наср з ОАЕ

Перехід відбувся на правах вільного агента.

Джерело - Чемпіон.

Італійський форвард Маноло Габб'ядіні став гравцем дубайського Аль-Насра.

Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Термін угоди з нападником не розголошується.

العميد النصراوي يعزز هجومة بالمحرك الايطالي مانولو غابياديني 💙🩵🤍

Al Nasr support its line of attack with the Italian striker Manolo Gabbiadini pic.twitter.com/xio8m4YWEn — AL NASR SC (@ALNasrSC) July 29, 2023

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