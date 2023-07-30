Габб'ядіні перейшов в Аль-Наср з ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
Італійський форвард Маноло Габб'ядіні став гравцем дубайського Аль-Насра.
Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Термін угоди з нападником не розголошується.
العميد النصراوي يعزز هجومة بالمحرك الايطالي مانولو غابياديني 💙🤍— AL NASR SC (@ALNasrSC) July 29, 2023
Al Nasr support its line of attack with the Italian striker Manolo Gabbiadini pic.twitter.com/xio8m4YWEn
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!