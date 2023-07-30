Контракт розрахований до 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Реала Хамес Родрігес став гравцем Сан-Паулу.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Контракт з 32-річним колумбійцем розрахований до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, у квітні Хамес розірвав контракт з Олімпіакосом.

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