Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник Реала Хамес Родрігес став гравцем Сан-Паулу.
Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.
Контракт з 32-річним колумбійцем розрахований до 30 червня 2025 року.
Coisas incríveis acontecem aqui. O São Paulo Futebol Clube é sua nova casa, @jamesdrodriguez!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 29, 2023
❤️🤍🖤#JamesTricolor #SejaSócioTorcedor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/voYq4VebdT
Нагадаємо, у квітні Хамес розірвав контракт з Олімпіакосом.
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