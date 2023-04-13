Головне
Світоліна здобула першу перемогу після повернення у теніс
Вчора 18:31 1621
Без Беленюка: Стала відома заявка збірної України на чемпіонат Європи
Сьогодні 13:55 246
Стали відомі всі учасники плей-оф НХЛ
Сьогодні 10:41 429
Леоненко: Шахтар не має класу
Сьогодні 09:40 860
Реал Луніна переграв Челсі Мудрика, Мілан здолав Наполі: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1179
Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:54 2823
Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики втратила можливість відібратися на Олімпіаду
Вчора 23:10 1155
Усик може побитися з Ф’юрі у Саудівській Аравії
Вчора 22:25 937
Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті
Вчора 19:10 8242
Захисник Динамо зацікавив європейські клуби
Вчора 17:11 1909
Прямі трансляції

Хамес розірвав контракт з Олімпіакосом

Хамес став вільним агентом
Сьогодні 15:10 259 0
Хамес розірвав контракт з Олімпіакосом
#Олімпіакос Пірей, #Хамес Родрігес

Джерело - olympiacos.

Олімпіакос оголосив про завершення співпраці з колумбійцем Хамесом Родрігесом.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Сторони вирішили достроково розірвати контракт.

За Олімпіакос Хамес зіграв 23 матчі, забив 5 голів та зробив 6 асистів. Він підписав контракт з греками у вересні минулого року.

31-річний півзахисник до цього виступав за катарський Аль-Райян, Порту, Монако, Реал, Баварію та Евертон. 

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Аль-Наср звільнив головного тренера Аль-Наср звільнив головного тренера 2329
Зозуля: Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували Зозуля: Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували 1905
Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 2823
Захисник Динамо зацікавив європейські клуби Захисник Динамо зацікавив європейські клуби 1909
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? 1973
Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті 8242
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19122
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15485 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28472
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14602 3
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7455
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28806