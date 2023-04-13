Хамес розірвав контракт з Олімпіакосом

Хамес став вільним агентом

Джерело - olympiacos.

Олімпіакос оголосив про завершення співпраці з колумбійцем Хамесом Родрігесом.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Сторони вирішили достроково розірвати контракт.

За Олімпіакос Хамес зіграв 23 матчі, забив 5 голів та зробив 6 асистів. Він підписав контракт з греками у вересні минулого року.

31-річний півзахисник до цього виступав за катарський Аль-Райян, Порту, Монако, Реал, Баварію та Евертон.

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