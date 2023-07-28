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Манчестер Сіті узгодив новий контракт з Аке

Натан Аке отримає новий контракт
Сьогодні 10:41 211 0
Манчестер Сіті узгодив новий контракт з Аке
#Аке, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті продовжує домовився із захисником Натаном Аке щодо нового контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нову угоду з 28-річним нідерландцем планують укласти найближчими днями.

Переговори тривали з початку тижня, тепер було досягнуто усної згоди.

Новий контракт буде довгостроковим та передбачає підвищення зарплати.

У попередньому сезоні-2022/2023 Натан Аке зіграв за Ман Сіті в 41 матчі, забив 3 голи. Його нинішній контракт із "містянами" розрахований до літа 2025 року.

Раніше Реймс орендував захисника Манчестер Сіті Вілсона-Есбранда.

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