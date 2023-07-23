Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Сіті Джош Вілсон-Есбранд перейшов у Реймс.
Про це повідомив офіційний сайт французького клубу.
Орендна угода розрахована на 1 рік.
🇫🇷🏎👨🍳— Stade de Reims (@StadeDeReims) July 23, 2023
ll arrive tout droit de @ManCity en prêt : le jeune @jwilsonesbrand pose ses valises en Champagne !
Entre 𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤̧𝘢𝘪𝘴, 𝘍𝘰𝘳𝘮𝘶𝘭𝘦 1 𝘦𝘵 𝘤𝘶𝘪𝘴𝘪𝘯𝘦, 3️⃣ informations pour en apprendre davantage sur notre recrue anglaise ⤵️
Напередодні Бернлі підписав голкіпера Манчестер Сіті.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!