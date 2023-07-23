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Реймс орендував захисника Манчестер Сіті Вілсона-Есбранда

Орендна угода розрахована на 1 рік
Сьогодні 16:59 223 0
Реймс орендував захисника Манчестер Сіті Вілсона-Есбранда
#Манчестер Сіті, #Реймс

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Джош Вілсон-Есбранд перейшов у Реймс.

Про це повідомив офіційний сайт французького клубу.

Орендна угода розрахована на 1 рік.

Напередодні Бернлі підписав голкіпера Манчестер Сіті.

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