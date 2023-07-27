Артета пояснив відсутність Зінченка

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко мав невеликі проблеми з м'язами.

Про це розповів головний тренер команди Мікель Артета.

"У Алекса була невелика проблема з м'язами, на жаль. Думаю, він скоро повернеться, але шкода, що він не був з нами протягом всього турне", - сказав Артета.