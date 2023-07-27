Артета пояснив відсутність Зінченка

Джерело - tribuna.com.
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко мав невеликі проблеми з м'язами.
Про це розповів головний тренер команди Мікель Артета.
"У Алекса була невелика проблема з м'язами, на жаль. Думаю, він скоро повернеться, але шкода, що він не був з нами протягом всього турне", - сказав Артета.
Нагадаємо, Арсенал переміг Барселону (5:3) у товариському матчі. Зінченко не брав участь у цій грі.
Раніше Арсенал без Зінченка програв Манчестер Юнайтед у контрольному матчі.
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