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Артета пояснив відсутність Зінченка

Мікель Артета прокоментував відсутність Олександра Зінченка у контрольних матчах
Сьогодні 12:25 172 0
Артета пояснив відсутність Зінченка
Фото - gettyimages
#Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко мав невеликі проблеми з м'язами.

Про це розповів головний тренер команди Мікель Артета.

"У Алекса була невелика проблема з м'язами, на жаль. Думаю, він скоро повернеться, але шкода, що він не був з нами протягом всього турне", - сказав Артета.

Нагадаємо, Арсенал переміг Барселону (5:3) у товариському матчі. Зінченко не брав участь у цій грі.

Раніше Арсенал без Зінченка програв Манчестер Юнайтед у контрольному матчі.

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