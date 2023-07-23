Арсенал без Зінченка програв Манчестер Юнайтед у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Арсенал програв Манчестер Юнайтед у контрольному матчі в рамках підготовки до наступного сезону.

МЮ святкував перемогу з рахунком 2:0. Голами у першому таймі матчу відзначилися Фернандеш та Санчо.

Також у цій грі команди виконували серію пенальті, яку виграв МЮ - 5:3.

Українець Олександр Зінченко не брав участь у матчі.

Контрольний матч

23 липня

Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Фернандеш, 0:2 - 37 Санчо