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Арсенал без Зінченка програв Манчестер Юнайтед у контрольному матчі

Сьогодні 08:40 345 0
Арсенал без Зінченка програв Манчестер Юнайтед у контрольному матчі
#Олександр Зінченко, #Манчестер Юнайтед, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал програв Манчестер Юнайтед у контрольному матчі в рамках підготовки до наступного сезону.

МЮ святкував перемогу з рахунком 2:0. Голами у першому таймі матчу відзначилися Фернандеш та Санчо.

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Також у цій грі команди виконували серію пенальті, яку виграв МЮ - 5:3.

Українець Олександр Зінченко не брав участь у матчі.

Контрольний матч
23 липня

Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Фернандеш, 0:2 - 37 Санчо

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