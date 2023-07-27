Головне
Міністерство молоді та спорту України скасувало бойкот змагань із росіянами
Вчора 22:55 764
Збірні США та Нідерландів не виявили сильнішого: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:31 405
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ
Сьогодні 12:11 421
Харлан перемогла росіянку на старті чемпіонату світу з фехтування
Сьогодні 12:10 183
Пригоров зупинився за крок від історичної медалі у хайдайвінгу на чемпіонаті світу
Сьогодні 11:05 346
Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед
Сьогодні 08:10 5766
Ракув із Кочергіним вирвав перемогу в Карабаха: Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:38 1293
Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звернулися до МОК щодо допуску росіян на ОІ-2024
Вчора 23:21 627
Гендерсон оголосив про відхід з Ліверпуля після 12 років у клубі
Вчора 22:38 376
Іванчук отримав дозвіл на виїзд з України для участі в Кубку світу
Вчора 21:35 553 2
Прямі трансляції

Баварія не підпише Де Хеа

Іспанець не буде другим номером за Ноєром.
Сьогодні 11:39 217 0
Баварія не підпише Де Хеа
Фото - gettyimages
#Баварія, #Де Хеа

Джерело - football.ua.

Баварія не підпише ексголкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, послуги Де Хеа запропонували Баварії, але клуб зараз не розглядає цей варіант. Справа в тому, що іспанець вимагатиме високу зарплату і не погодиться на роль другого воротаря.

Вважається, що Мануель Ноєр після відновлення травми буде основним голкіпером команди.

Нагадаємо, що Де Хеа перебуває у статусі вільного агента після виходу з Манчестер Юнайтед на початку липня. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 4585
Ракув із Кочергіним вирвав перемогу в Карабаха: Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Ракув із Кочергіним вирвав перемогу в Карабаха: Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 1293
Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО 4572
Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед 5766
Українська Друга Ліга-2023/24: календар матчів Українська Друга Ліга-2023/24: календар матчів 1411
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 13833
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29043
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152489 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 304394 6
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115818
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 128901
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 288181