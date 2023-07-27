Баварія не підпише Де Хеа

Іспанець не буде другим номером за Ноєром.

Баварія не підпише ексголкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, послуги Де Хеа запропонували Баварії, але клуб зараз не розглядає цей варіант. Справа в тому, що іспанець вимагатиме високу зарплату і не погодиться на роль другого воротаря.

Вважається, що Мануель Ноєр після відновлення травми буде основним голкіпером команди.

Нагадаємо, що Де Хеа перебуває у статусі вільного агента після виходу з Манчестер Юнайтед на початку липня.