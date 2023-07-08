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Де Хеа покинув Манчестер Юнайтед

Давід де Хеа став вільним агентом
Сьогодні 17:16 270 0
Де Хеа покинув Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Де Хеа, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед оголосив, що голкіпер Давід де Хеа покидає клуб.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Сторони так і не зуміли дійти згоди щодо нового контракту, а тому 32-річний іспанець шукатиме нову команду.

Давід Де Хеа перебрався на Олд Траффорд влітку 2011 року, перейшовши з мадридського Атлетіко за 25 мільйонів євро. З того моменту він взяв участь у 545 матчах за МЮ (рекорд клубу серед воротарів), у яких пропустив 590 голів, а також 190 разів зіграв на "нуль" (теж рекорд).

Раніше Інтер відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Онана.

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