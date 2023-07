Де Хеа покинув Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед оголосив, що голкіпер Давід де Хеа покидає клуб.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Сторони так і не зуміли дійти згоди щодо нового контракту, а тому 32-річний іспанець шукатиме нову команду.

Давід Де Хеа перебрався на Олд Траффорд влітку 2011 року, перейшовши з мадридського Атлетіко за 25 мільйонів євро. З того моменту він взяв участь у 545 матчах за МЮ (рекорд клубу серед воротарів), у яких пропустив 590 голів, а також 190 разів зіграв на "нуль" (теж рекорд).

Forever a United legend.



Thank you for everything, @D_DeGea ❤️#MUFC