Бетіс підпише захисника Барселони

Джерело - Чемпіон.
Захисник Барселони Шаді Ріад завершує перехід у Бетіс.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Трансфер 20-річного марокканця обійдеться Бетісу у 2,5 мільйона євро, а Барселона отримає 50% від наступного перепродажу захисника.
Також каталонці матимуть право зворотного викупу Ріада у майбутньому.
Ріад провів за першу команду каталонців лише 1 матч у минулому сезоні. У кампанії 2022/23 у складі Барселони Б він забив 3 голи у 38 матчах.
Раніше Бетіс оголосив про повернення Бельєріна.