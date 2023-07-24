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Бетіс підпише захисника Барселони

Бетіс підсилиться захисником
Сьогодні 12:38 121 0
Бетіс підпише захисника Барселони
#Барселона, #Реал Бетіс, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Шаді Ріад завершує перехід у Бетіс.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер 20-річного марокканця обійдеться Бетісу у 2,5 мільйона євро, а Барселона отримає 50% від наступного перепродажу захисника.

Також каталонці матимуть право зворотного викупу Ріада у майбутньому.

Ріад провів за першу команду каталонців лише 1 матч у минулому сезоні. У кампанії 2022/23 у складі Барселони Б він забив 3 голи у 38 матчах.

Раніше Бетіс оголосив про повернення Бельєріна.

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