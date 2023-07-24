Бетіс підпише захисника Барселони

Бетіс підсилиться захисником

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Шаді Ріад завершує перехід у Бетіс.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер 20-річного марокканця обійдеться Бетісу у 2,5 мільйона євро, а Барселона отримає 50% від наступного перепродажу захисника.

Також каталонці матимуть право зворотного викупу Ріада у майбутньому.

Ріад провів за першу команду каталонців лише 1 матч у минулому сезоні. У кампанії 2022/23 у складі Барселони Б він забив 3 голи у 38 матчах.

Раніше Бетіс оголосив про повернення Бельєріна.