Бетіс оголосив про повернення Бельєріна

Джерело - Чемпіон.
Захисник Ектор Бельєрін став гравцем Бетіса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець приєднався до команди на правах вільного агента.
Останнім клубом іспанця був Спортінг, у складі якого за півроку він відзначився 1 голом у 13 матчах.
Бельєрін вже виступав за Бетіс у сезоні 2021/22 в оренді з Арсенала.
👨🏻🔙😊— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 18, 2023
Viva el Betis, oé. pic.twitter.com/bV8TMUSYT2
Раніше повідомлялося, що півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср.