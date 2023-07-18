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Бетіс оголосив про повернення Бельєріна

Сьогодні 15:26 180 0
Бетіс оголосив про повернення Бельєріна
#Бетіс

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ектор Бельєрін став гравцем Бетіса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець приєднався до команди на правах вільного агента.

Останнім клубом іспанця був Спортінг, у складі якого за півроку він відзначився 1 голом у 13 матчах.

Бельєрін вже виступав за Бетіс у сезоні 2021/22 в оренді з Арсенала. 

Раніше повідомлялося, що півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср.

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