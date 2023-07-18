Бетіс оголосив про повернення Бельєріна

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ектор Бельєрін став гравцем Бетіса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець приєднався до команди на правах вільного агента.

Останнім клубом іспанця був Спортінг, у складі якого за півроку він відзначився 1 голом у 13 матчах.

Бельєрін вже виступав за Бетіс у сезоні 2021/22 в оренді з Арсенала.

👨🏻🔙😊



Viva el Betis, oé. pic.twitter.com/bV8TMUSYT2 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 18, 2023

Раніше повідомлялося, що півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср.