Буффон близький до завершення кар'єри

Легендарний голкіпер найближчим часом ухвалить рішення щодо свого майбутнього.

Джерело - Чемпіон.

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон, який зараз виступає в складі рідної Парми в Серії B, задумується над завершенням професійної кар'єри вже цього літа.

Про це пише журналіст Джанлука ді Марціо.

45-річний італієць поки розглядає пропозицію з Саудівської Аравії, але, як очікується, у найближчі кілька днів розвіє останні сумніви та оголосить про вихід на пенсію.

У попередньому сезоні-2022/2023 Джанлуїджі Буффон узяв участь у 19 матчах Парми в усіх турнірах, пропустив 24 голи та п'ять разів зберіг свої ворота "сухими".

Нагадаємо, Буффон вважає свій відхід з ПСЖ найбільшою помилкою в кар'єрі.