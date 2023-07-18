Буффон близький до завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон, який зараз виступає в складі рідної Парми в Серії B, задумується над завершенням професійної кар'єри вже цього літа.
Про це пише журналіст Джанлука ді Марціо.
45-річний італієць поки розглядає пропозицію з Саудівської Аравії, але, як очікується, у найближчі кілька днів розвіє останні сумніви та оголосить про вихід на пенсію.
У попередньому сезоні-2022/2023 Джанлуїджі Буффон узяв участь у 19 матчах Парми в усіх турнірах, пропустив 24 голи та п'ять разів зберіг свої ворота "сухими".
Нагадаємо, Буффон вважає свій відхід з ПСЖ найбільшою помилкою в кар'єрі.