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Буффон: Відхід з ПСЖ був моєю найбільшою помилкою в житті

Сьогодні 21:40 170 0
Голкіпер поділився своїми думками про паризький гранд
Буффон: Відхід з ПСЖ був моєю найбільшою помилкою в житті
#Парма, #Джанлуїджі Буффон

Джерело - Чемпіон.

Воротар Парми Джанлуїджи Буффон що вважає свій відхід з ПСЖ найбільшою помилкою в кар'єрі.

Про це зазначив інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

"Гра за ПСЖ була найкращим досвідом у моїй кар'єрі. Я грав у мегакоманді: технічно ми були набагато сильнішими, ніж усі інші, але ми вилетіли з Ліги чемпіонів.

Відхід з ПСЖ був моєю найбільшою помилкою в житті. Я відмовився від 10 мільйонів євро", - зазначив Буффон.

Нагадаємо Буффон виступав за ПСЖ у сезоні-2018/19. На його рахунку 25 поєдинків та два трофеї - чемпіонство в Лізі 1 та Суперкубок Франції.

Цього сезону Буффон провів 12 поєдинків, з яких три на нуль при 18 пропущених м'ячах.

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