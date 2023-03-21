Буффон: Відхід з ПСЖ був моєю найбільшою помилкою в житті

Голкіпер поділився своїми думками про паризький гранд

Джерело - Чемпіон.

Воротар Парми Джанлуїджи Буффон що вважає свій відхід з ПСЖ найбільшою помилкою в кар'єрі.

Про це зазначив інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

"Гра за ПСЖ була найкращим досвідом у моїй кар'єрі. Я грав у мегакоманді: технічно ми були набагато сильнішими, ніж усі інші, але ми вилетіли з Ліги чемпіонів. Відхід з ПСЖ був моєю найбільшою помилкою в житті. Я відмовився від 10 мільйонів євро", - зазначив Буффон.

Gigi #Buffon alla BoboTV: “A #Paris l’esperienza più bella della mia carriera. Giocavo in una squadra mega: tecnicamente eravamo troppo più forti degli altri. Abbiamo buttato via una Champions. Lasciare il #PSG è stato l’errore più grande della mia vita. Ho rinunciato a €10M…” — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 20, 2023

Нагадаємо Буффон виступав за ПСЖ у сезоні-2018/19. На його рахунку 25 поєдинків та два трофеї - чемпіонство в Лізі 1 та Суперкубок Франції.

Цього сезону Буффон провів 12 поєдинків, з яких три на нуль при 18 пропущених м'ячах.