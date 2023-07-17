Фанати Ювенутса виступають проти трансферу Лукаку

Фанатська група Інтера збереться на акцію протесту проти прибуття Куадрадо

Джерело - Sport Mediaset.

Вболівальники Ювентуса та Інтера невдоволені майбутніми трансферами своїх клубів.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Дізнавшись про можливий перехід Ромелу Лукаку, фанати "старої синьойори" вийшли на акцію протесту біля медичного центру клубу.

Своєю чергою, фанатська група Інтера Curva Nord сьогодні збереться на акцію протесту проти прибуття Хуана Куадрадо. Очікується, що "нерадзурі" підпишуть з колумбійцем контракт на один рік.

Лукаку та Куадрадо - колишні гравці Інтера та Ювентуса відповідно. На початку квітня вони стали головними дійовими особами масової сутички наприкінці першого півфіналу Кубка Італії.

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