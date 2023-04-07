Куадрадо дискваліфікований на три матчі за бійку в матчі з Інтером

Гравець Ювентуса Хуан Куадрадо отримав дискваліфікацію на три гри за бійку з Саміром Хандановичом та Ромелу Лукаку у півфіналі Кубка Італії проти Інтера (1:1).

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport

Ханданович та Лукаку пропустять по одному матчу. Таке рішення ухвалила спортивна суддівська колегія Серії А.

Також на наступний матч Ювентуса буде закрита одна з фанатських трибун туринців - Curva Sud. Клуб займається пошуком тих вболівальників, хто скандував расистські образи на адресу форварда Інтера Ромелу Лукаку.

Гравці Ювентуса та один з представників тренерського штабу Інтера також отримали покарання у вигляді грошового штрафу.